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ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 14% годовых 23 октября

ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 14% годовых 23 октября

Первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин спрогнозировал, что на заседании 23 октября ЦБ оставит ключевую ставку на уровне 14% годовых.

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