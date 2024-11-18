Проект новой Конституции Габона одобрили на референдуме не менее 90% граждан

Более 90% жителей Габона одобрили проект новой Конституции страны в ходе референдума. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщает радиостанция RFI со ссылкой на министра внутренних дел центральноафриканской страны Эрмана Иммонго.
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