Они уходили эффектно: со словами о "принципах", "выборе" и "независимости". Уходили из страны, которая дала им славу, гонорары и любовь миллионов зрителей.
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