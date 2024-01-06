«Троицу» Рублева привезли в храм Христа Спасителя

Икону «Троица» мастера Андрея Рублева привезли в храм Христа Спасителя. В сообщении на сайте Русской православной церкви говорится, что шедевр древнерусской иконописи церкви будет находиться там во время празднования Рождества, где патриарх Всея Руси Кирилл совершит праздничные богослужения.