На Украине возбудили уголовное дело против Арестовича* за пропаганду насилия и жестокости

Донос на пропагандиста написала украинский парламентарий Инна Совсун.Инна Совсун в личном телеграм-канале сообщила о начале досудебного расследования против признанного в России террористом и экстремистом Алексея Арестовича*, которое было инициировано по прошению депутата.
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