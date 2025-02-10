Вторая торговая перед третьей опиумной?

Строго говоря, США попались в собственную ловушку. Могли ли они предположить, переводя весь мир на доллар как на валюту расчетов, что на другом конце земли Китай начинает снова становиться мировой фабрикой товаров?piqsels.
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