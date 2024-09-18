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Названы главные симптомы пяти видов женского рака

Названы главные симптомы пяти видов женского рака

По статистике, менее половины женщин обращают внимание на тревожные признаки заболеваний, говорится в сообщении ведущей национальной благотворительной организации Великобритании The Eve Appeal, занимающейся исследованием пяти видах гинекологического рака: рака матки, яичников, шейки матки, вульвы и влагалища.

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