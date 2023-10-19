Вынесен приговор военнослужащему вооруженных сил Украины за совершение преступлений против мирного населения Лисичанска

Доказательства, собранные Следственным комитетом Российской Федерации, признаны Верховным Судом Луганской Народной Республики достаточными для вынесения приговора начальнику разведки 87 отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона резерва 45 отдельной артиллерийской бригады капитану Юрию Рожку.
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