Глава МИД Ирана: убийство Насруллы не означает конца сопротивления

Убийство генсека базирующегося в Ливане шиитского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы при ударах израильских ВВС не означает, что сопротивление окончено, заявил руководитель иранского МИД Аббас Арагчи телеканалу Al Mayadeen, вещающему из Бейрута.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии