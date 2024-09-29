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Глава МИД Ирана: убийство Насруллы не означает конца сопротивления

Глава МИД Ирана: убийство Насруллы не означает конца сопротивления

Убийство генсека базирующегося в Ливане шиитского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы при ударах израильских ВВС не означает, что сопротивление окончено, заявил руководитель иранского МИД Аббас Арагчи телеканалу Al Mayadeen, вещающему из Бейрута.

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