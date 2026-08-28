Технологии, кадры и агротуризм: в чем секрет агропроекта "Михайловское", который нацелен на конкуренцию с "мясными королями" Европы

К 2028 году агропроект «Михайловское» планирует выйти на стабильное производство говядины травяного откорма, которая по своим органолептическим свойствам сможет конкурировать с продукцией французской династии Polmard, ведущей историю бренда с 1846 года.
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