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Путин объяснил указ об обязательстве бизнеса по защите предприятий от атак ВСУ

Путин объяснил указ об обязательстве бизнеса по защите предприятий от атак ВСУ

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума объяснил новый указ для бизнеса об обязательствах по защите предприятий от атак ВСУ.

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