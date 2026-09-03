Путин объяснил указ об обязательстве бизнеса по защите предприятий от атак ВСУ

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума объяснил новый указ для бизнеса об обязательствах по защите предприятий от атак ВСУ.
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