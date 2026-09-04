Происшествия
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Происшествия

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В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении подростков, обвиняемых в убийстве несовершеннолетнего

Главным следственным управлением СК России по городу Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении молодого человека и девушки.

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