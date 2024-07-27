Русская весна
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Русская весна

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Свежие комментарии

  • Игорь Васиков
    Не предотвратили, а временно отложили.США предотвратили...
  • Eduard
    Сталинв нет,он бы не позволил с ним так шутить,США предотвратили...
  • Eduard
    Да Россия 12 лет всё"красные линии" чертит.Всем уже надоело.Один раз шарахнули по Штату США или Европы,вся эта "помощ...США предотвратили...

«Уже можно»: в ВСУ выступили с угрожающим заявлением

«Уже можно»: в ВСУ выступили с угрожающим заявлением

Мобилизационный возраст на Украине можно снизить до 22 лет, заявил офицер ВСУ Виталий Литвин, его слова приводит «Зеркало недели».

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Комментарии
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Eduard
Нестестняйтесь:&quot;До школы дошол в армию годен&quot;!
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6 час.
Eduard
Скоро на Украине пенсионеры останутся,но и до них Клоун доберется!
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6 час.

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