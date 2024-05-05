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Эмери отказал «Баварии», так как там было бы меньше власти, чем в «Вилле». Он увидел сходства с «Арсеналом», где он проработал лишь 1,5 года

Как пишет The Athletic, Эмери почувствовал, что у него еще есть незавершенные дела в «Астон Вилле», которая борется за попадание в Лигу чемпионов.

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