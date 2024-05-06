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The Times: плохая система борьбы с дронами повышает риск теракта на Олимпиаде

The Times: плохая система борьбы с дронами повышает риск теракта на Олимпиаде

Система обнаружения и нейтрализации беспилотных летательных аппаратов Parade, разработанная французским концерном Thales за 350 млн евро и предназначенная для использования на Олимпийских играх 2024 года в Париже, имеет ограничения в работе.

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