The Times: плохая система борьбы с дронами повышает риск теракта на Олимпиаде

Система обнаружения и нейтрализации беспилотных летательных аппаратов Parade, разработанная французским концерном Thales за 350 млн евро и предназначенная для использования на Олимпийских играх 2024 года в Париже, имеет ограничения в работе.
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