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От Васнецова до Горбатова: что смотреть на выставке «Сказка рядом» в Великом Новгороде

От Васнецова до Горбатова: что смотреть на выставке «Сказка рядом» в Великом Новгороде

Сначала играют гусли, затем герой покидает дом, встречается с Бабой-ягой, получает помощь волшебных сил и наконец возвращается к праздничному пиру.

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