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Ставки высоки: россияне откладывают покупку квартир

Ставки высоки: россияне откладывают покупку квартир

Россияне не торопятся приобретать недвижимость на вторичном рынке в ипотеку, сообщает PRIMPRESS. Об этом рассказал ипотечный брокер, руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов в беседе с «Лентой.

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