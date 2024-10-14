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Царьград

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Брошен вызов всем правоохранительным органам страны: В Казахстане на улицы вышли бойцы Нагвардии после убийства подростка

Брошен вызов всем правоохранительным органам страны: В Казахстане на улицы вышли бойцы Нагвардии после убийства подростка

В Казахстане, в городе Талгар на улицы пришлось выйти личному составу национальной гвардии страны для устранения беспорядков и волнений, вызванных убийством подростка.

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