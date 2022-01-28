Акимат: Подача электроэнергии в Алматы восстановлена на 50%

Подача электроэнергии в Алматы восстановлена на 50%, сообщили журналистам в акимате города. «Из всех локальных отключений электроэнергии, произошедших в Алматы из-за сбоя в работе высоковольтной ЛЭП, 50% восстановлено», – отметили в пресс-службе.