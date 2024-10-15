Водителем, который сбил в Омске девочку и скрылся, бросив машину, оказался 17-летний парень. ДТП произошло вчера на Молодогвардейской.
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Водителем, который сбил в Омске девочку и скрылся, бросив машину, оказался 17-летний парень. ДТП произошло вчера на Молодогвардейской.