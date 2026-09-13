Герой России Гаспарян назвал День танкиста праздником мужества и воинского долга

Герой России, участник программы «Время героев» и командир Центра «ВОИН» Андраник Гаспарян поздравил военнослужащих и ветеранов танковых войск с Днём танкиста, отметив, что этот праздник символизирует мужество, характер и верность воинскому долгу.
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