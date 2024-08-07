Депутаты Нижневартовска определили участки, где скоро построят новые скверы

Накануне в Нижневартовске под председательством депутата Сергей Землянкина состоялось заседание рабочей группы комитета по городскому хозяйству и строительству по вопросам реализации проекта «Сквер в каждый двор».
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