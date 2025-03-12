Якушев предложил пересмотреть систему управления многоквартирными домами

В России возникла потребность в пересмотре системы управления жилищно-коммунальным хозяйством. Предлагается предоставить регионам возможность выбора различных моделей управления многоквартирными домами, учитывая специфику и особенности каждого субъекта РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии