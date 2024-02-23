Захарова обвинила Литву в желании создать трудности россиянам и белорусам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет добиваться от Литвы и Европейского союза исполнения политических и правовых обязательств по бесперебойному транзиту в Калининград, как пассажирского, так и грузового, передает корреспондент The Moscow Post.