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Захарова обвинила Литву в желании создать трудности россиянам и белорусам

Захарова обвинила Литву в желании создать трудности россиянам и белорусам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет добиваться от Литвы и Европейского союза исполнения политических и правовых обязательств по бесперебойному транзиту в Калининград, как пассажирского, так и грузового, передает корреспондент The Moscow Post.

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