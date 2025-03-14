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ЕС ответит на 200% пошлины Трампа: защита интересов под угрозой санкций

ЕС ответит на 200% пошлины Трампа: защита интересов под угрозой санкций

ЕС готов защитить свои интересы, если США введут 200% пошлины на вино и шампанское. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила об этом в ответ на угрозу Трампа, связанного с пошлинами на виски.

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