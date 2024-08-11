Фото: globallookpress.com/Kremlin PoolСегодня 1,3K прочитали Могли ли в Вашингтоне не знать о планах киевского режима, который готовил покушение на президента России Владимира Путина? Если в Белом доме были осведомлены об этом, то почему не остановили украинское руководство сами? Получается, что США уже не контролируют Зеленского и его свору.