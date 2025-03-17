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Выживших в Курской области военных ВСУ придется выковыривать из-под земли

Выживших в Курской области военных ВСУ придется выковыривать из-под земли

@ Валерий Мельников/РИА Новости Tекст: Андрей Резчиков Владимир Путин заявил, что вскоре у военных окруженной в Курской области группировки ВСУ останется только два выхода – сдаться или умереть.

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