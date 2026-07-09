SK Hynix's US Offering Reportedly Seven Times Oversubscribed The KOSPI struggled for direction overnight, erasing most of an opening rally that briefly pushed the South Korean main equity index up as much as 4.
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