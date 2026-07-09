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Zero Hedge

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SK Hynix's US Offering Reportedly Seven Times Oversubscribed

SK Hynix's US Offering Reportedly Seven Times Oversubscribed

SK Hynix's US Offering Reportedly Seven Times Oversubscribed The KOSPI struggled for direction overnight, erasing most of an opening rally that briefly pushed the South Korean main equity index up as much as 4.

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