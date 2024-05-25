ТАСС: в Краснодаре 10 детей госпитализированы после обрушения кровли школы

10 школьников госпитализированы после обрушения кровли в краснодарской школе. Об этом сообщает ТАСС. Все пострадавшие в результате срыва кровли краснодарской школы ученики получат необходимую медицинскую помощь, состояние одного из школьников врачи оценивают как тяжелое.
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