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Царьград

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Дачные участки отберут за сорняки: депутат Чаплин назвал изменения в законах

Дачные участки отберут за сорняки: депутат Чаплин назвал изменения в законах

С 2025 года законодательство для дачников существенно изменилось.В 2025 году вступают в силу законы, которые многое меняют для владельцев дач, огородов и садовых участков.

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