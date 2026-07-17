Москвичам предсказали погоду в выходные

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В субботу и воскресенье, 18 и 19 июля, в Москве ожидается жара до плюс 28 градусов. Такую погоду в предстоящие выходные предсказал жителям столицы глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, пишет RT.