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В Татарстане произошло самое массовое нашествие гусениц за последние 20 лет

В Татарстане произошло самое массовое нашествие гусениц за последние 20 лет

В Татарстане произошла массовая вспышка численности непарного шелкопряда за последние 20 лет. По словам Николая Шулаева, кандидата биологических наук и доцента КФУ, основные районы республики, страдающие от нашествия вредителей, находятся на юге.

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