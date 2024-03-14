Кто родился 15 марта

Ростислав Эрнстович Гольдштейн (55 лет), губернатор Еврейской автономной области. Являлся заместителем председателя Государственного совета Республики Коми, возглавлял комитет Госсовета по социальной политике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии