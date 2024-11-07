Владельцы трех киосков незаконно заняли земли в Смоленске

В администрации областного центра им дали время на добровольный демонтаж конструкций. Сотрудники управления имущественных, земельных и жилищных отношений администрации города Смоленска совершали ежедневный обход территорий.
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