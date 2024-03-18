Масленичные гулянья с мастер-классами и огненным шоу прошли в парке имени Толстого в Химках

Главной площадкой масленичных гуляний в Химках стал парк имени Толстого. Гости поучаствовали в мастер-классах, увидели огненное шоу и угостились блинами с чаем, а кульминаций праздника стало сжигание чучела Масленицы.
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