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Galt & Taggart сохранил прогноз роста экономики Грузии на уровне 7,5% в 2026 году

Galt & Taggart сохранил прогноз роста экономики Грузии на уровне 7,5% в 2026 году

Экономика Грузии продолжает расти высокими темпами, хотя последние данные указывают на постепенное замедление.

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