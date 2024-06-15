Белоусов только лишь набирает обороты. Министр сдует пыль и со старых дел. Сердюкову пора начинать беспокоиться

ninikooo Митусова

Уважаемый Андрей Рэмович! Дай Бог Вам крепкого здоровья , сил и терпения в борьбе со всеми этими сволочами- ворюгами, продажными тварями и казнокрадами! Пусть Ваши помощники « сдуют пыль с замыленных уголовных дел ( вроде Васильевой и Сердюкова), где народу было показано, что за деньги, за большие деньги, которые они украли- возможно все для таких, как они). Пусть все эти генералы и генеральши ответят строго по закону, что предали и продали Родину.