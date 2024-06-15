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Белоусов только лишь набирает обороты. Министр сдует пыль и со старых дел. Сердюкову пора начинать беспокоиться

Белоусов только лишь набирает обороты. Министр сдует пыль и со старых дел. Сердюкову пора начинать беспокоиться

Интересная жизнь с Vera Star В том что недавно назначенный на пост министра обороны Андрей Белоусов зачищает вверенный ему участок сильной рукой, наверняка уже убедились все.

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Комментарии
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Александр Ляшенко
Если с твоих слов,то что искать?
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1 час.
Александр Ляшенко
А ты попробуй без этого,со светлыми намериниями...
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1 час.
ninikooo Митусова
Уважаемый Андрей Рэмович! Дай Бог Вам крепкого здоровья , сил и терпения в борьбе со всеми этими сволочами- ворюгами, продажными тварями и казнокрадами! Пусть Ваши помощники « сдуют пыль с замыленных уголовных дел ( вроде Васильевой и Сердюкова), где народу было показано, что за деньги, за большие деньги, которые они украли- возможно все для таких, как они). Пусть все эти генералы и генеральши ответят строго по закону, что предали и продали Родину.
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1 час.

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