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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Воспитанник «Зенита» Сандрачук о критике Аршавина: «Сказал мне: «Ты должен спать с мячом и не уходить в отпуск, чтобы улучшать технику». Формулировка задела, но порадовало, что он обратился ко мне»

Защитник махачкалинского « Динамо » Александр Сандрачук рассказал, как воспринял критику со стороны Андрея Аршавина , когда выступал за « Зенит-2 ».

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