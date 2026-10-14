Астронавт NASA сняла полярное сияние на iPhone с борта МКС / © Anil Menon / NASA На фотографии Менон запечатлены розовые, фиолетовые и красные сполохи полярного сияния, светящиеся в верхних слоях земной атмосферы.
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