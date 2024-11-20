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Свежие комментарии

  • Константин Самарин
    Свежо предание... Да Запад давно смеется надо всей этой пустопорожней болтовней про "Красные линии"Срочно! Путин мож...
  • Evgenija Palette
    Понравилось - вчера прочла в ИНЕТЕ - ФИНЛЯНДИЯ, ШВЕЦИЯ И НОРВЕГИЯ получили ПРИКАЗ ИЗ ВАШИНГТОНА - ГОТОВИТЬСЯ К ВОЙНЕ ...Срочно! Путин мож...
  • ИгорьОвчаренко
    Кто то есть в правительстве ,кто обязан рисовать эти красные линии.  Рисовать проще чем отвечать  равноценно да ещё и...Срочно! Путин мож...

Срочно! Путин может сделать важное заявление: эти события стали последней «красной чертой»

Срочно! Путин может сделать важное заявление: эти события стали последней «красной чертой»

Нападения Украины на города Белгородской и Воронежской областей с использованием западного вооружения стали последней «красной чертой».

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Комментарии
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И
ИгорьОвчаренко
Кто то есть в правительстве ,кто обязан рисовать эти красные линии.  Рисовать проще чем отвечать  равноценно да ещё и с надбавкой
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14 час.
Evgenija Palette
Понравилось - вчера прочла в ИНЕТЕ - ФИНЛЯНДИЯ, ШВЕЦИЯ И НОРВЕГИЯ получили ПРИКАЗ ИЗ ВАШИНГТОНА - ГОТОВИТЬСЯ К ВОЙНЕ С РОССИЕЙ........... ВСТУПИЛИ В НАТО, ПРИДУРКИ...
Ответить
14 час.
Константин Самарин
Свежо предание... Да Запад давно смеется надо всей этой пустопорожней болтовней про &quot;Красные линии&quot;
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12 час.

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