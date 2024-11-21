Генштаб ВСУ: РФ запустила межконтинентальную баллистическую ракету по Днепру

ШКИПЕР

« Эксперты, проанализировав видео прилетов по предприятию, пришли к выводу, что ракета несла шесть боевых блоков по шесть зарядов в каждом. При этом есть вероятность, что сами заряды были «холостыми», то есть не несли взрывчатки. » Ну и как это понимать ?