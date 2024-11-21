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Генштаб ВСУ: РФ запустила межконтинентальную баллистическую ракету по Днепру

Генштаб ВСУ: РФ запустила межконтинентальную баллистическую ракету по Днепру

В рамках проведения специальной военной операции Россия впервые в ходе атаки применила межконтинентальную баллистическую ракету для удара по Днепру.

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Комментарии
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Boris Max
Диванные аналиТЧик, сосем чокнулись? на холов МБР... ха-ха-ха!!!!
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18 час.
ШКИПЕР
« Эксперты, проанализировав видео прилетов по предприятию, пришли к выводу, что ракета несла шесть боевых блоков по шесть зарядов в каждом. При этом есть вероятность, что сами заряды были «холостыми», то есть не несли взрывчатки. »  Ну и как это понимать ?
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18 час.
Вадим Кузнецов
Количество ляпов, неточностей и нелогичностей в этом материале, комментировать которые по отдельности нет никакого желания, превращают статью в несмешную шутку.
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16 час.

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