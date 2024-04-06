Семья заехала в дом с минимальной шириной 90 см. 5 человек живут с комфортом: устройство на видео

Семейный дом, который купила семья из пяти человек на окраине небольшого города, имеет ширину всего 90 сантиметров в самом узком месте, что делает его настолько узким, что взрослый мужчина перекрывает его полностью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии