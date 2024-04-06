Семья заехала в дом с минимальной шириной 90 см. 5 человек живут с комфортом: устройство на видео

Ольга Кожемякина

О каких 90 см аффтор ведет речь, если длина любой кровати не менее 2-х метров?! чушь какая-то!Любой ценой "заинтересовать" читателя и собрать побольше лайков! По другому, видимо, слабо бабло закалачивать. Вот и я от возмущения вступила в обсуждение, помогая блогеру деньги в карман складывать!