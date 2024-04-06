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Семья заехала в дом с минимальной шириной 90 см. 5 человек живут с комфортом: устройство на видео

Семья заехала в дом с минимальной шириной 90 см. 5 человек живут с комфортом: устройство на видео

Семейный дом, который купила семья из пяти человек на окраине небольшого города, имеет ширину всего 90 сантиметров в самом узком месте, что делает его настолько узким, что взрослый мужчина перекрывает его полностью.

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Комментарии
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Ольга Кожемякина
О каких 90 см аффтор ведет речь, если длина любой кровати не менее 2-х метров?! чушь какая-то!Любой ценой &quot;заинтересовать&quot; читателя и собрать побольше лайков! По другому, видимо, слабо бабло закалачивать. Вот и я от возмущения вступила в обсуждение, помогая блогеру деньги в карман складывать!
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15 час.
Grandad
&quot;имеет ширину всего 90 сантиметров в самом узком месте&quot; - читать и понимать написанное не умеете? Там может быть и ширина 10 метров.
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6 час.

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