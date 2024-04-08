В Крыму на три дня объявили штормовое предупреждение

С 8 по 10 апреля в центральных и восточных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Фото: Гала АмарандоПожароопасный сезон установлен на полуострове с 1 апреля.