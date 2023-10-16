Правительство Таиланда продлило срок безвизового режима для российских туристов

Кабинет министров Таиланда продлил безвизовый режим для граждан России с 30 до 90 дней. Такой срок будет действовать полгода, с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024-го, как временная мера для привлечения в страну большего числа российских туристов.