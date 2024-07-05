Итак, Виктор Орбан прибыл в Москву! Звучит как начало детектива. Шутка ли: представитель европейской страны (!), которая сейчас председательствует в ЕС (!) прибыл в столицу изолированного-преизолированного государства (!).
К нам приехал, к нам приехал...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Liudmila Kosteley
За ДЕРЖАВУ ОБИДНО!
Ответить
7 час.
Александр Рожков
Да, обидно. Была великая держава СССР - просрали. А кто виноват? Москва, Кремль, электорат...?
Ответить
6 час.
л
людмила
Орбан, конечно, не Риббентроп, но ничего кроме подлянки от Запада, выторговывающего передышку, ждать не приходится.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии