Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Antanas
    Дай БОГ здороья Белоусову.👍👍👍👍👍.А.Белоусов всерьё...
  • юра федулов
    Дай Бог А.Белоусову здоровья, упорства и успехов в нелегком труде расчистки курятника. Заждались ведь...А.Белоусов всерьё...
  • людмила
    Сам-то понял, что написал? Здохнуться в месте с собаками обпоздал - переведи.Надавить, как на ...

К нам приехал, к нам приехал...

К нам приехал, к нам приехал...

Итак, Виктор Орбан прибыл в Москву! Звучит как начало детектива. Шутка ли: представитель европейской страны (!), которая сейчас председательствует в ЕС (!) прибыл в столицу изолированного-преизолированного государства (!).

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Комментарии
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Liudmila Kosteley
За ДЕРЖАВУ ОБИДНО!
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7 час.
Александр Рожков
Да, обидно. Была великая держава СССР - просрали. А кто виноват? Москва, Кремль, электорат...?
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6 час.
л
людмила
Орбан, конечно, не Риббентроп, но ничего кроме подлянки от Запада, выторговывающего передышку, ждать не приходится.
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4 час.

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