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«Ростех» рассказал о разработке новой САУ в кратчайшие сроки

«Ростех» рассказал о разработке новой САУ в кратчайшие сроки

Новая самоходная артиллерийская установка (САУ) «Гиацинт-К» была создана в кратчайшие сроки. Об этом РИА Новости сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

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