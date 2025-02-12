«Ростех» рассказал о разработке новой САУ в кратчайшие сроки

Новая самоходная артиллерийская установка (САУ) «Гиацинт-К» была создана в кратчайшие сроки. Об этом РИА Новости сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.
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