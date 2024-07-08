Инвестиции в развитие арктической зоны: новый гостиничный комплекс "Севергранд" в Норильске

Инвестиции в развитие Арктической зоны России продолжают расти. Пример индивидуального предпринимателя Самвела Антоняна, который привлек более 70 миллионов рублей на реконструкцию заброшенного здания в Норильске, показывает, насколько эффективны меры поддержки со стороны государства.
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