Эксперт по ЖКХ допустил отказ от централизованного теплоснабжения в России

Коммунальное хозяйство страны испытывает сегодня сложности в том числе и по причине значительной доли импортного оборудования в котельных, считает председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Андрей Широков.