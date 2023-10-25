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Паника и эйфория: чего ждать от лунного затмения в октябре 2023 года

Паника и эйфория: чего ждать от лунного затмения в октябре 2023 года

2023 год был богат на астрономические события, а лунное затмение ждали дважды: 5 мая и 28 октября. Осеннюю красную Луну можно будет видеть в большинстве регионов мира, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

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