Паника и эйфория: чего ждать от лунного затмения в октябре 2023 года

2023 год был богат на астрономические события, а лунное затмение ждали дважды: 5 мая и 28 октября. Осеннюю красную Луну можно будет видеть в большинстве регионов мира, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии