Политика как он...
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Политика как она есть

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Politico: Зеленского и Ермака разочаровала встреча с Байденом в США

Politico: Зеленского и Ермака разочаровала встреча с Байденом в США

Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак встретились с президентом США Джо Байденом на полях саммита НАТО в Вашингтоне.

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Комментарии
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И
Иринушка
Бла-бла-бла. И дали все, и дадут. И европку совсем обезжирят. И палить будут кауда только смогут.
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11 час.
АМ
Алиса Майская
Воюют с РФ не Украина, а США,  поэтому никаких самостоятельных действий ни со стороны украины, ни со стороны ЕС нет и быть не может, (не ими оплачивается эта война, а хозяином из их же денег - разница!)
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9 час.
Светлана Петрова
Обезжирят? Нас обезжирят разными способами. Все нас обкрадывают, откровенно смеясь, даже зелень. И Индия берет у нас нефтепродукты по дешевке, ничего не отдавая взамен, а потом с Б.Джонсоном гуляют на свадьбах за 600 млн$
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6 час.

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