Politico: Зеленского и Ермака разочаровала встреча с Байденом в США

И Иринушка Бла-бла-бла. И дали все, и дадут. И европку совсем обезжирят. И палить будут кауда только смогут.

АМ Алиса Майская Воюют с РФ не Украина, а США, поэтому никаких самостоятельных действий ни со стороны украины, ни со стороны ЕС нет и быть не может, (не ими оплачивается эта война, а хозяином из их же денег - разница!)